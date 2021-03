Spreco di denaro pubblico. Gli albergatori demoliscono il Dl Sostegni

21 marzo 2021 a

"Dopo il dl sostegni siamo fortemente delusi e non ne capiamo il senso. Aiutare con poche migliaia di euro aziende che hanno perso milioni di fatturato oltre che essere inutile è spreco di denaro pubblico". Così Roberto Necci, vice presidente di Federalberghi Roma e presidente del Centro studi dell'associazione, in un'intervista esclusiva al quotidiano online LabParlamento.it.

"Come Federalberghi abbiamo presentato in audizione una serie di proposte dal contributo a fondo perduto per aziende chiuse da oltre un anno a vari tipi di sgravi fiscali nonché sostegno per le locazioni. Tutte richieste che sono state parzialmente accolte e in una misura insufficiente per sostenere il comparto sino alla ripartenza. Per queste misure errate molte aziende non riapriranno più e li sarà il dramma".

Un giudizio, quindi, negativo sull'operato del governo Draghi: "La perdita di fatturato del nostro settore è ingente, basti pensare che la filiera turistica pesava oltre il 20% del Pil ed ora, appunto, è stato azzerato. Forse ai non addetti ai lavori non è chiaro cosa significhi questo per l'occupazione e più in generale per il tessuto sociale".

