Nuovi mestieri: per Enrico Letta c'è l'anti Salvini. Con toppe clamorose

Quel simpaticone di Enrico Letta ha trovato un mestiere, chissà se retribuito. Ogni mattina si alza e deve spropositare contro Matteo Salvini. Probabilmente non gli è andato giù il no di Mario Draghi al Mes e sposta il tiro sul leader della Lega.

Molto bene. Il #DecretoSostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene #Draghi. Bene i Ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro risultati). Pessimo inizio #Salvini — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 20, 2021



Ma serve davvero a poco questo continuo attacco “martigiano” - perché è da Marte che viene - al punto di dire che Salvini tiene in ostaggio il Consiglio dei ministri.

Tra l’altro con un linguaggio che poco si confà ad una forza politica chiamata a sostenere lo stesso governo e in un contesto davvero discutibile.

Oggi Salvini è a processo a Palermo perché per la sinistra teneva in ostaggio i clandestini. Adesso il leader della Lega avrebbe alzato la posta con il premier e i ministri. A quando un nuovo processo?

Enrico Letta negli anni di esilio a Parigi deve essersi distratto e non si è reso conto dei danni fatti dalla sinistra al Paese.

E se ci si deve battere per risollevare l’economia del Paese e rimettere qualcosa nelle tasche degli italiani anche facendo ritardare il consiglio dei ministri è un bene.

Se si ottiene l’impegno per la pace fiscale e a lavorarci entro aprile; se arrivano cento milioni ad hoc per il fondo per la disabilità; se si rottamano le cartelle esattoriali fino al 2011 cestinando il reddito ISEE che voleva la sinistra; se arrivano fondi per lo sport assieme a quasi 2 miliardi per il turismo; se si spazzano via i codici Ateco, è l’inizio di un percorso.

Le vedove di Conte polemizzano perché i treni non sono in orario….

È ovvio che a Letta non piaccia perché è esattamente il contrario di quel che vuole lui. Ma siamo a Roma e non su un altro pianeta.

Si riprenda.

Oppure magari quando si arriverà al polo vaccinale italiano denuncerà Salvini per la tutela dell’interesse nazionale?

