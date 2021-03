Mascherine cinesi comprate dalla Camera, Delmastro: ora solo prodotti italiani

20 marzo 2021 a

a

a

"Dopo la mia denuncia sulle mascherine cinesi e grazie alla sensibilità immediatamente dimostrata dal Questore Cirielli, è emerso che un lotto di mascherine cinesi acquistate dalla Camera dei deputati non era regolare. Abbiamo avuto rassicurazioni dal Questore Cirielli che l'azienda non rimarrà impunita. L'auspicio è che, terminati i lotti acquistati, la Camera trovi il modo di acquistare prodotti italiani anche per dare un segnale di vicinanza alle imprese italiane riconvertite alla produzione di dispositivi di sicurezza che sono anche il simbolo della rinascita". Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.