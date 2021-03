Musumeci si affida a Mara Carfagna. Cosa le ha chiesto

Gianfranco Ferroni 19 marzo 2021 a

a

a

Ieri, videoconferenza tra il ministro per il Sud, Mara Carfagna e il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, assieme al vicepresidente e assessore all’Economia, Gaetano Armao e al dirigente generale del dipartimento della Programmazione, Federico Lasco.

Polizia: Carfagna, 'auguri a Giannini, servitore Stato di altissimo profilo'

Cosa ha chiesto Musumeci? «Dotare la Sicilia di infrastrutture per la mobilità, del collegamento stabile sullo Stretto, di ferrovie veloci e sicure, del completamento dell'autostrada Mazara del Vallo-Gela, di un porto-hub e della riqualificazione della viabilità provinciale».

Bari: Carfagna, 'bene apertura sede Cdp, nuovo volano sviluppo sud'

Non solo: «Sostenere il fragile e debilitato tessuto imprenditoriale siciliano, che da un anno soffre la paurosa crisi determinata dalla forzata chiusura a causa del Covid. Servono ristori immediati e diretti senza mediazioni e condizioni». Infine, «l’attivazione delle zone economiche speciali in Sicilia per le quali, già da oltre un anno, la Regione ha ultimato le procedure». Carfagna ha evidenziato che l’obiettivo è quello di riservare apposite quote di finanziamento per il Sud nell'ambito del Recovery Plan.

Mattarella: Carfagna, 'minacce da condannare con fermezza'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.