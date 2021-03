Decreto Sostegni, la bordata di Giorgia Meloni dopo la conferenza: "Debutto di Draghi sinistramente uguale al metodo Conte"

19 marzo 2021 a

a

a

"Debutto di Draghi sinistramente uguale al metodo Conte: conferenza stampa in ritardo e iniziata in coincidenza con i tg serali". La bordata della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni arriva subito. "Impossibile poi non notare che il primo decreto economico dell'esecutivo viene presentato da un ministro tecnico e da un ministro del Pd. Assenti gli esponenti del centrodestra". Sui contenuti però Fratelli d'Italia studierà nel merito il testo del decreto sostegni. "Bene l'abbandono dei codici Ateco come chiesto da sempre da FdI - sottolinea la Meloni - ma preoccupa l'annuncio di Draghi che i ristori che le imprese aspettano da dicembre arriveranno tra non meno di 20 giorni. Per di più con importi che dalle bozze che girano rischiano di essere poco più di una elemosina. Silenzio sul cashback, che probabilmente rimane e non verrà cancellato come chiesto da FdI. Infine, nessuna pace fiscale: cancellate solo le mini cartelle inesigibili vecchie di 10 anni. Niente ossigeno per imprese e famiglie in difficoltà".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.