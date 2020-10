Chiara Colosimo: "La Regione non tutela bambini e persone più fragili"

08 ottobre 2020 a

«Malgrado la Regione abbia emanato una circolare alle Asl per chiedere la priorità ai tamponi rapidi, rimane comunque insufficiente la tutela dei bambini e delle persone più fragili». Lo dice in una nota la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo.

«Basti pensare al protocollo previsto nel caso un alunno di una scuola materna o primaria dovesse accusare sintomi riconducibili al Covid. Vanno modificate le modalità e tempi altrimenti si corre il rischio di aggravare la situazione delle famiglie - spiega Colosimo - che spesso si trovano coinvolte in regole poco omogenee e tempi che si allungano a dismisura. La stessa situazione, anzi ancora più grave, la stanno vivendo le famiglie con figli disabili le quali, oltre alla carenza di insegnanti di sostegno, mezzi di trasporto insufficienti e assistenza praticamente inesistente, rischiano di dover sopportare anche la difficoltà di effettuare tamponi mettendosi in fila per ore davanti a un drive-in. È inutile dire che i bambini e le persone fragili - conclude Colosimo - necessitano di una via privilegiata o quanto meno di procedure e tempi certi e inequivocabili».

