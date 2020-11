Sindaco di Roma, vertice del centrodestra: Giorgia Meloni punta su Chiara Colosimo

18 novembre 2020 a

Guido Bertolaso candidato del centrodestra a sindaco di Roma? No, grazie. Mentre Matteo Salvini sarebbe ancora favorevole, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni non arretra di un millimetro sul no all'ex presidente della Protezione civile come papabile sindaco alle amministrative di Roma.

Sul tavolo del vertice del centrodestra la Meloni infatti ha già pronta la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo, fedelissima a cui è stata affidata l'organizzazione di Atreju (dal 2004). Donna, 35 anni, già al secondo mandato alla Regione Lazio, attiva nel volontariato, figlia di due medici, potrebbe essere - a sorpresa - perfetta per l'ascesa al Campidoglio. Meloni scalda così i motori per il dopo-Raggi, il conto alla rovescia è partito e per domani, giovedì 19 novembre, è convocato il prossimo tavolo del centrodestra per affrontare l'argomento.

