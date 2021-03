Ma quanto rimorchia il ministro Guerini? Cosa c'è dietro la battuta che gira alla Difesa

Sullo stesso argomento: Letta per ora fa il pacificatore, la vendetta vuole gustarla fredda

Gianfranco Ferroni 16 marzo 2021 a

"Ma quanto rimorchia Guerini", ha detto qualcuno, sorridendo, nei dintorni di palazzo Baracchini. Niente di preoccupante, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha ancora oggi un cuore democristiano ed è un uomo tutto di un pezzo: la battuta si riferiva al bando ideato per acquisire nove rimorchiatori e tre bettoline, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per "garantire le esigenze logistiche delle unità e delle basi navali della Marina Militare".

I mezzi serviranno ad ammodernare la flotta, oltre che per trasportare gasolio. In ballo ci sono 45 milioni di euro: Il primo lotto è quello più corposo, perché il dicastero offre 33,3 mln per la fornitura di cinque rimorchiatori di potenza di tipo azimutale con relativo supporto logistico iniziale. Il vincitore avrà a disposizione cinque anni dall’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura di quanto previsto. Chi vuole partecipare alla gara ha tempo fino al prossimo 19 aprile.



