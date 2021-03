Nelle zone rosse torna la terribile autocertificazione. Ecco il modulo da scaricare

15 marzo 2021 a

Su di lui se ne sono dette di tutti i colori. Qualcuno ha perfino pensato di collezionare le tante variabile che in 12 mesi sono circolate sul territorio nazionale. E' il modulo per l'autocertificazione che servirà per circolare nelle zone rosse solo per validi motivi di lavoro, salute o necessità.

Modulo autocertificazione

Ecco il terribile modulo, croce di tutti gli italiani da un anno a questa parte. E sembra proprio che non ci sia modo di toglielo di mezzo.

