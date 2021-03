Pasqua in lockdown, tutta l'Italia sarà zona rossa. Cosa prevede il nuovo Dl Covid

12 marzo 2021 a

a

a

Via libera dal Cdm al Decreto Legge con le nuove misure anti Covid: da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi, secondo cui per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone.

Video su questo argomento Salvini: "Vaccinare i più fragili, Figliuolo al lavoro per vaccinare 500mila persone al giorno"

