Effetto Letta, il sindaco Sala abbandona il Pd

12 marzo 2021 a

a

a

Enrico Letta non ha neppure ancora preso ufficialmente in mano il Partito Democratico e già si fanno sentire gli effetti del nuovo corso. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha appena annunciato di voler uscire dai Dem per aderire ai Verdi Europei.

Milano: De Corato, 'mentre Sala organizza liste elettorali in periferia si spara'

"Lo faccio perché la questione ambientale è centrale per il futuro dei nostri figli", ha detto il sindaco di Milano. Ma è indubbio che all'origine della decisione ci sia anche la guerra intestina in corso all'interno del Partito Democratico. Come ammette lo stesso Sala. "Il Pd sta pagando la scelta di dare troppo spazio, da troppi anni, alle correnti".

Video su questo argomento Milano, Sala: almeno quattro liste a sostegno mia ricandidatura TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.