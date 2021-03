Decreto Covid, la Lega si astiene

11 marzo 2021 a

a

a

"La Lega si astiene sul decreto Covid, non è un nostro provvedimento ma è l'ultimo del governo Conte II. Abbiamo chiesto un cambio di passo che c'è stato, almeno nella scelta del nuovo commissario Covid e al vertice della Protezione civile, ma ci aspettavamo un cambio di passo anche sulla legislazione Covid: eravamo contrari un mese fa e rimaniamo contrari ai dpcm, che non ci piacciono". Lo ha detto in Aula della Camera Rossana Lidia Boldi che, intervenendo in dichiarazione di voto finale sul decreto Covid, ha annunciato l`astensione del suo gruppo.

