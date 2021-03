Covid: Giorgetti nomina Tria consulente economico sui vaccini, ok a 200 mln per ricerca

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato oggi un decreto che nomina, senza oneri per lo Stato, Giovanni Tria, già ministro dell'economia, consulente economico sul dossier vaccini per la parte che riguarda la produzione industriale nazionale e i rapporti con l'Ue. Il ministro, si legge in una nota del Mise, ha anche firmato un decreto ministeriale per liberare immediatamente 200 milioni per interventi di ricerca e riconversione industriale per la produzione degli vaccini. Fondi che si affiancano alle ulteriori risorse previste nel decreto sostegni per la creazione del 'Polo per la vaccinologia e farmaci biologici'.