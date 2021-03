Mattarella si è vaccinato con la classe del '41. La foto in sala d'attesa, trionfo sui social

09 marzo 2021 a

In sala d'attesa, aspettando il suo turno. La foto diffusa dal Quirinale mostra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella poco prima di ricevere il vaccino anti-Covid, questa mattina all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani.

Il Presidente #Mattarella essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla #vaccinazione #anticovid nell’Istituto Spallanzani pic.twitter.com/7ZR6duWdL7 — Quirinale (@Quirinale) March 9, 2021

"Essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anticovid nell’Istituto Spallanzani", si legge in un tweet del Quirinale accolto da qualche critica ma soprattutto tanti commenti positivi.

Sui social è un trionfo: "Il Migliore. Non so esprimere l'affetto e la gratitudine che sento"; "Io lo vedo come un padre"; "Lo stupore di vaccinarsi col Presidente che sta a qualche sedia da te. Mattarella uno di noi"; "Un Esempio per tutta la classe politica a tutti i livelli. Grazie Presidente!"; "Un grande Presidente, un grande gesto": sono alcuni dei commenti che si leggono in calce al post.

Il presidente della Repubblica ha 79 anni e la sua vaccinazione rientra nelle tempistiche previste dalla Regione Lazio. Lo scorso 31 gennaio, in occasione del discorso di fine anno al Quirinale, aveva annunciato che avrebbe fatto il vaccino quando sarebbe arrivato il suo turno. "Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere - aveva spiegato -. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza".

