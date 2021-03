Ecco cosa si nasconde dietro i dolci auguri della Le Pen a Salvini

09 marzo 2021 a

Oggi è il compleanno di Matteo Salvini, che compie 48 anni. E a fargli un augurio speciale è Marine Le Pen, presidente del Rassemblement National: "Bon anniversaire à mon ami", scrive su Twitter la leader della destra francese. Salvini apprezza e risponde con un semplice "Merci Marine" e la foto di loro due abbracciati.

Simpatica anche la foto con cui questa notte, subito dopo le 24, Salvini ha voluto ricordare il suo compleanno con una sua foto da piccolo: " Oggi sono 48 - ha scritto il segretario della Lega - ma io mi sento come allora! GRAZIE per il vostro affetto e i vostri auguri, vi voglio bene e sono felice di camminare e crescere insieme a voi".

Oggi sono 48, ma io mi sento come allora! GRAZIE per il vostro affetto e i vostri auguri, vi voglio bene e sono felice di camminare e crescere insieme a voi❤️ pic.twitter.com/7VA3RhhVCO — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 8, 2021

Ma cosa si nasconde dietro a questi auguri. Sicuramente il rapporto tra i due è speciale. Ma proprio oggi, Salvini ha svelato di stare <lavorando per creare un nuovo gruppo in Europa". Niente Ppe, quindi. Ma la domanda è: ci sarà anche la Le Pen nel nuovo gruppo? "Sarà più forte, inclusivo, che coinvolga altri movimenti che sono al governo in altri paesi, che coinvolga i polacchi, gli ungheresi. L’ingresso nel Ppe non è all’ordine del giorno. Creeremo qualcosa di nuovo, dopo quanto visto anche per il caos dei vaccini".

Sul versante nazionale, invece, nelle ultime settimane, archiviata la scelta di non far parte personalmente del governo Draghi, Salvini - ormai sempre in camicia, spesso con cravatta - ha messo in campo un attivismo che non si vedeva dai tempi pre-pandemia. Sui vaccini ha incontrato i sanmarinesi, poi l’ambasciatrice indiana, arrivando a dire che "è necessario prendere i vaccini ovunque essi siano". Nel frattempo, è tornato in Sicilia per i suoi processi, dovendo rispondere dello stop alle navi cariche di migranti, durante il governo gialloverde, quando era ministro dell’Interno. Proprio sull'immigrazione, oggi ha detto: "Intendo confrontarmi al più presto con il presidente Draghi e il ministro Lamorgese per trovare soluzioni. L’Italia - soprattutto in pandemia e con molti cittadini costretti a casa - non può permettersi sbarchi a raffica, clandestini a spasso e illegalità".

