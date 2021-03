Covid, Salvini lancia una commissione d'inchiesta sulle colpe della Cina

07 marzo 2021 a

a

a

Una commissione d'inchiesta internazionale per portare a galla, una volta per tutte, le responsabilità della Cina sul Covid. A chiederlo è il leader della Lega, Matteo Salvini. "La priorità è sconfiggere il Covid - aggiunge - ma subito dopo sarà necessaria una Commissione d’Inchiesta Internazionale per svelare e punire le colpe, le bugie, gli errori, i ritardi e la malafede del regime cinese". Salvini allarga questo tema oltre i confini nazionali dopo le accuse ad alcuni politici tedeschi di aver incassato soldi dalla Cina per una grossa commessa di mascherine.

La mossa di Draghi sui vaccini. Telefonata con Ursula von der Leyen: cooperazione Italia-Ue

Salvini è molto attivo in questi giorni in cui sta dando il suo contributo alla campagna di vaccinazione, prendendo contatti con tutti coloro che sono in grado di aumentare la capacità dell'Italia di incrementare le somministrazioni delle dosi. Motivo per cui ha parlato anche con l'ambasciatore indiano nel nostro Paese. Per Salvini bisogna accettare e acquistare i vaccini prodotti ovunque, ovviamente se affidabili e sicuri, a partire dallo Sputnik della Russia, su cui anche il ministro della Salute Roberto Speranza oggi ha fatto una significativa apertura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.