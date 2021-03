Guido Crosetto cancellato da Twitter: hacker o trojan? E l'attacco diventa un caso

04 marzo 2021 a

L'account Twitter di Guido Crosetto hackerato? Prima il tweet contro i telefoni spiati poi il caso che esplode sui social e desta un sospetto tremendo. "Lo smartphone non risponde ai comandi e va per conto suo" cinguetta l'ex onorevole ed ex sottosegretario alla Difesa, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia. "Oggi l’altro mio telefono, il mio personale, è comandato da remoto: scrive da solo, non mi lascia accedere alle funzioni, cancella e manda mail, ha appena mandato un tweet senza che lo volessi. Diciamo che questa storia dei trojan è scappata di mano".

Crosetto ce l'ha contro il programma-spia usato spesso dalle forze dell’ordine avrebbe preso il sopravvento anche nel suo smartphone. Ma per quale motivo? Nell'aprile scorso Crosetto è stato anche nominato presidente di Orizzonte Sistemi Navali, impresa creata come joint venture tra Fincantieri e Leonardo e specializzata in sistemi ad alta tecnologia per le navi militari e gestione integrata dei sistemi d’arma. Di fatto poi la situazione è peggiorata nel corso della giornata con il profilo Twitter di Crosetto pesantemente hackerato: è possibile rintracciarlo solo tramite un nome composto da lettere e numeri, ma tutti i suoi messaggi sono stati cancellati. Sono per il momento rimasti intatti i 141mila follower e gli oltre 2mila account seguiti. più che un trojan, sembrerebbe un attacco hacker. Per questo Crosetto alla fine ha deciso di sporgere denuncia alla polizia postale.

