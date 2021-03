L'Aria che Tira, il gesto con la bocca di Maria Giovanna Maglie rivolto a Draghi. La reazione di Myrta Merlino

Giada Oricchio 01 marzo 2021 a

a

a

Nel programma “L’Aria che Tira”, lunedì 1 marzo, Maria Giovanna Maglie fa un appello al Presidente del Consiglio, Mario Draghi e fa un gesto eloquente. Dpcm, chiusure, campagna vaccinale a singhiozzo, Italia a colori e terza ondata da Covid-19: nulla sembra cambiato da quando Giuseppe Conte, nuovo leader del M5S, ha lasciato il posto a Mario Draghi. Maria Giovanna Maglie, in collegamento con Myrta Merlino, sbotta: “E’ sconfortante, mi sembra il giorno della Marmotta dove tutto ricomincia sempre daccapo, è una situazione desolante. In realtà noi si parliamo soltanto concretamente di futuro lockdown un’altra volta. E’ verso questo che ci stiamo dolorosamente e rapidamente incamminando perché tutti i presidi dal fare i vaccini al rafforzare la presenza sul territorio al favorire le terapie alternative a farla finta sui pregiudizi su alcuni vaccini, non viene messo in campo. Tra poco anche la meravigliosa zona bianca in Sardegna rischia di tornare in giallo o arancione. Quanta gente c’è in Sardegna finché non ci va nessuno? Se dovesse ricominciare il turismo, ritornerà gradualmente al rosso. Draghi ci deve dire e deve parlare. Ci deve dire cosa stanno mettendo in campo! Deve parlare!” e fa il gesto con la boccuccia per rendere meglio l'idea. Myrta Merlino ride e commenta: "Mi è piaciuto, pure il gesto con la bocca".

