Fratelli d'Italia punta sulla presidenza della Rai

Ringalluzzita dai sondaggi Giorgia Meloni vuole il vertice Rai. In particolare è Il Fatto Quotidiano a segnalare come nell’azienda stia cominciando la corsa a riciclarsi tra Viale Mazzini e Saxa Rubra. Si parla di momenti di profonda angoscia nelle redazione e in generale in un personale abituato ai cambiamenti legati alla politica. Se il vento cambia diventa obbligatorio riposizionarsi. Tutti si muovono, un certo pressing viene segnalato su Giancarlo Giorgetti, principale collaboratore politico di Draghi. E un contatto considerato importante è quello con Vittorio Colao. Ma la Rai non pare in cima ai pensieri di Mario Draghi. E questo ridà spazio di manovra alla politica. Giorgia Meloni, unica all’opposizione, ora reclama la presidenza dell’azienda del servizio pubblico.

Lo stesso pressing meloniano sulla Vigilanza Rai è una falsa pista. FdI, infatti, opterà per la presidenza del Copasir, con Adolfo Urso, perché sulla tv punta a un bersaglio ben più grosso: la presidenza della Rai nella prossima governance, che sarà rinnovata a luglio. Giampaolo Rossi, consigliere di amministrazione in quota Fdi (“Meloni, più che il partito” dicono a via della Scrofa) già si vede al posto di Marcello Foa.

