Elezioni a Roma, nasce il logo della Raggi

Nuovo simbolo e nuovo slogan per la corsa elettorale di Virginia Raggi a sindaco di Roma. E' stato presentato il nuovo logo del "Comitato per Virginia" che sosterrà la rielezione in Campidoglio dell'attuale prima cittadina della Capitale. E non solo. C'è anche il nuovo slogan che recita: "Avanti con coRAGGIo".

A questo punto è tutto pronto ma bisognerà vedere come ci si sistemerà con le alleanze elettorali. Nel M5s non tutti appoggiano la Raggi ma c'è anche chi vorrebbe un candidato con un alto profilo istituzionale. E poi c'è il tema del ballottaggio. Convergere sul candidato Dem o no? Senza contare l'incognita Calenda. Quanti voti sposterà?

