Chiusura a Pasqua per il Covid, l'appello alla Lega e la frase di Claudio Borghi: quanto contiamo

25 febbraio 2021 a

a

a

Il pubblico social della Lega non digerisce mica tanto questa storia della chiusura fino a Pasqua, e davanti a Matteo Salvini che tuona, rispondono che però stavolta loro sono al governo e più che tuonare potrebbero impedire le chiusure. Il povero Claudio Borghi prova a difendere le ragioni di casa, dicendo che almeno un po' la prospettiva sta cambiando rispetto al governo Conte ter. Ma un militante cortesemente gli fa presente di avere le scatole piene e occhio non così fino da notare diverse prospettive o traiettorie del governo. Così a Borghi non resta che allargare le braccia e sospirare: "Abbiamo sempre il 17% dei voti in Parlamento, non possiamo contare più di quello...".





Capisco, non ne posso più nemmeno io. Ma alla fine abbiamo sempre il 17% dei voti. — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) February 25, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.