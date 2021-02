Vaccini ai genitori "caregiver", la Lega punta sulla prevenzione

23 febbraio 2021 a

a

a

"Come politico, medico e madre, condivido l’appello che una madre come me, Lorena Iglesias, ha rivolto a Zingaretti. Oggi più che mai, in tempo di emergenza-Covid, i bambini con fibrosi cistica vanno protetti, non sono malati di serie B. E tra le priorità della campagna di vaccinazione ci deve essere quella dei genitori "caregiver" - lo sottolinea Simona Baldassarre, medico, europarlamentare della Lega e responsabile del Dipartimento famiglia del Lazio.

Covid: Pfizer e Moderna verso aumento produzione vaccini

"Si tratta di famiglie in difficoltà già prima della crisi pandemica - afferma Baldassarre - padri, madri e parenti che combattono da sempre sul campo, che letteralmente hanno cura, impegnati 24 ore su 24 per i loro familiari non autosufficienti e che troppo spesso non ricevono sostegni adeguati dalle istituzioni. Come responsabile del Dipartimento famiglia della Lega del Lazio sono vicina a questa battaglia di civiltà. La difesa delle fragilità fa parte del mio programma a favore delle famiglie".

Covid: Zingaretti, 'produrre vaccini in Italia, strada presa da governo una svolta'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.