Beatrice Lorenzin, che figuraccia: sbaglia il tweet per ricordare l'ambasciatore

La fretta spesso è pessima consigliera. Anche per i politici più navigati e, magari i loro staff. Così ieri è inciampata nella fretta la grammatica l’ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Volendo esprimere cordoglio e vicinanza alle famiglie dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, vittime, insieme all’autista, Mustapha Milambo, uccisi ieri in un agguato in Congo, la Lorenzin non controlla bene il tweet, probabilmente scritto in bozza dal suo social media manager, ed esce con una prima versione imbarazzante: “Mi stringio attorno alle famiglie dell’ambasciatore #LucaAttanasio e del giovane carabiniere (metti il nome) morti nell’agguato In #Congo, mentre svolgevano una missione ONU. Cordoglio all’intera arma dei @Carabinieri e a tutto il corpo diplomatico”.

Uno “stringio” di troppo e un (metti il nome) di meno. Poco dopo, ovviamente, il tweet sbagliato viene rimosso e sostituito con uno corretto e ben riempito.

