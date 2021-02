Draghi parla al telefono con la Merkel. Cosa si sono detti

22 febbraio 2021 a

Filo diretto tra il premier Draghi e la Cancelliera tedesca Angela Merkel. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica con la Cancelliera tedesca Angela Merkel.

«Al centro dei colloqui - si legge in una nota di Palazzo Chigi - vi sono stati gli ultimi sviluppi in campo sanitario e nella regione del Mediterraneo in preparazione del Consiglio Europeo in videoconferenza di giovedì e venerdì».

