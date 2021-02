Il Fatto thailandese ultima ridotta contiana. A Travaglio non resta che Bettini

M. G. Zelle 22 febbraio 2021 a

Cambiano le stagioni della rivoluzione, sono finiti i tempi in cui le magistrature interventiste, dagli eredi delle toghe rosse a quelli di rito davighiano, facevano il bello e il cattivo tempo all’ombra del Governo Conte Bis.

E Robespierre-Travaglio? Stressato e scuro in volto, appare ormai come Hiroo Onoda, l’ultimo soldato giapponese che continuò a combattere per anni, senza accorgersi che la seconda guerra mondiale era finita. In fondo gli è rimasto solo un credo, il contismo militante, più che politico quasi religioso, che condivide con Goffredo Bettini e con cui hanno drogato gli italiani per mesi.

Ora che i fumi dell’oppio sono svaniti, non resta loro che continuare a professare il culto contiano insieme, magari in un tempio di Chiang Mai, nel Triangolo d’oro della giungla thailandese.

