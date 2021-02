La Meloni e Lollobrigida fanno le pulci ad Arcuri. Storace: ecco le tutte le "prodezze" del commissario

21 febbraio 2021 a

a

a

È ancora lì, al suo posto, il super-commissario chiamato da Giuseppe Conte a gestire di tutto, dalle mascherine alla scuola, dai vaccini all'Ilva. Con i risultati che conosciamo. "Mario Draghi vuole conoscere qualche dettaglio in più sui disastri combinati da Domenico Arcuri? Si faccia portare sul suo tavolo un’interrogazione appena depositata da Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida alla Camera. Poi, chieda come si esercitano i controlli sul commissario e magari rifletterà sull’immediata rimozione dello stesso", scrive Francesco Storace sul sito 7Colli.

Ultimo mese in mano ad Arcuri. Il commissario ha i giorni contati

"La gestione commissariale – denunciano i due esponenti di Fdi – 'ha mostrato inefficienze e zone d’ombra, e già numerose sono le inchieste che stanno approfondendo le irregolarità'. Eccole: l’acquisto di mascherine, autorizzato da Arcuri per 1,2 miliardi di euro in favore di due società cinesi. Una di queste, alla firma del contratto, risultava costituita da appena cinque giorni", si legge nell'articolo del vicedirettore de Il Tempo.

Sorpresa, anche Travaglio scopre le bugie di Conte e Arcuri sui vaccini

"La seconda inchiesta è stata aperta dalla procura bolognese sulla vicenda del materiale ospedaliero — tra cui i preziosissimi ricambi per respiratori – sequestrato dalla dogana sia a Bologna sia a Genova. In proposito, l’interrogazione ricorda che Arcuri 'all’epoca dei fatti addirittura scrisse al direttore dell’Agenzia delle dogane pregandolo di ‘non procedere ad alcuna requisizione’'.Altra inchiesta, questa volta giornalistica, riguarda le mascherine «istituzionali» prodotte da Fca su incarico di Arcuri. Distribuite nelle scuole a partire dal mese di settembre 2020, non solo sono risultate inidonee e financo dannose per i ragazzi. Ma oltretutto hanno scatenato la protesta degli altri produttori che, dopo aver utilizzato i fondi pubblici appositamente stanziati per la produzione, si sono ritrovati con milioni di mascherine inutilizzate", scrive Storace.

La Meloni fa le pulci ad Arcuri. Storace: tutte le "prodezze" del commissario

Ma c'è dell'altro. "Meloni e Lollobrigida, nel ricostruire le prodezze di Arcuri, segnalano anche la app Immuni, propagandata come la soluzione perfetta per il tracciamento dei contagi. 'Nella realtà si è risolta in un fallimento totale — come ammesso dallo stesso Commissario — a causa della percentuale minima di cittadini che l’ha scaricata'".

Non può fare due lavori così impegnativi. Il siluro di Cottarelli su Arcuri

Le prodezze del super-commissario formano un elenco infinito. Come "i celebri banchi a rotelle. Con 'l’ennesima commessa da centinaia di milioni di euro risoltasi in un fallimento. All’apertura delle scuole per il nuovo anno scolastico ne erano stati forniti appena 200.000 su un totale di richieste pari a 4.400.000'. E non è finita: 'Altre macchie indelebili sulla gestione del Commissario Arcuri sono le siringhe acquistate in grandi quantità. E poi rivelatesi inadatte a inoculare i vaccini, e il bando per la progettazione e realizzazione dei padiglioni «primula» per effettuare le vaccinazioni al costo di oltre 400.000 euro l’una'".

Alla fine, la domanda è una sola. "Che cosa deve accadere ancora per sottoporre seriamente a verifica e controllo l’operato del Commissario straordinario? - si chiede Storace - Draghi ha un primo modo per rispondere: allontanare Domenico Arcuri".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.