Non può fare due lavori così impegnativi. Il siluro di Cottarelli su Arcuri

21 febbraio 2021 a

a

a

Domenico Arcuri sempre nell'occhio del ciclone. Dopo il polverone che si è alzato sull'acquisto delle mascherine, adesso è la volta dell'economista Carlo Cottarelli che su Twitter pubblica un messaggio che non dà adito a molti dubbi. Cottarelli non entra nel merito delle questioni ma solleva forti perplessità sulla possibilità da parte di Arcuri di poter svolgere due compiti così delicati: commissario straordinario Covid e Ad Invitalia.

Molti si aspettano la sostituzione di #Arcuri. Non giudico il suo operato come Commissario (ci pensano altri) ma è assurdo che un compito così delicato sia affidato a chi è anche AD di Invitalia. Non è possibile far bene due lavori così impegnativi. O l'uno o l'altro. — Carlo Cottarelli (@CottarelliCPI) February 21, 2021

Ecco cosa dice Cottarelli sui social. "Molti si aspettano la sostituzione di #Arcuri. Non giudico il suo operato come Commissario (ci pensano altri) ma è assurdo che un compito così delicato sia affidato a chi è anche AD di Invitalia. Non è possibile far bene due lavori così impegnativi. O l'uno o l'altro".

Cosa aspettano a rimuoverlo? Meloni spiana Arcuri sui vaccini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.