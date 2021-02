Potrebbe fermarsi al 60%. L'allarme di Calenda sulla metro di Roma

19 febbraio 2021 a

«Le metropolitane di Roma non hanno fatto la revisione generale e il prossimo anno si potrebbero fermare al 60 per cento». Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda intervenendo a Rainews.

Poi sui suoi ipotetici avversari alla corsa per il Campidoglio afferma che l’ex ministro dell’Economia Roberto «Gualtieri non si è ancora candidato» e «il tavolo del centrosinistra è frantumato: una parte vuole l’alleanza con il M5s e un’altra no, c’è una parte che vuole le primarie e una che non le vuole». Il candidato a sindaco di Roma per Azione ha confermato la sua intenzione di andare avanti nella corsa per le elezioni amministrative del 2021. «Dal 12 ottobre sono andato quartiere per quartiere, buca per buca, lo avevo detto a Zingaretti che se trovava un candidato forte nel giro dei mesi successivi per me andava bene, ma adesso ho già incontrato più di 500 associazioni di quartiere».

E la mente vola già al ballottaggio. La tornata elettorale per i Comuni «ha due turni, al primo ognuno corre con la sua proposta. La sfida nella Capitale è avere un programma convincente per i romani, per chi vive a Roma. I cittadini si esprimeranno al primo turno e poi si vedrà».

