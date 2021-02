Il senatore Ciampolillo contro Salvini: "Pagliaccio". La reazione durissima della presidente Casellati

18 febbraio 2021 a

"Caro Salvini, che credo non abbia mai lavorato in vita sua, continua ad offendere la mia persona...". Lello Ciampolillo, che vota in zona Cesarini la fiducia per Mario Draghi, prende la parola insulta Matteo Salvini definendolo "pagliaccio" e beccandosi una clamorosa strigliata dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati che ha rimproverato duramente l'ex grillino, l'uomo che ha votato la fiducia in estremis al governo Conte sperando nel Ter (e nella poltroncina di governo).

