La mamma di Rocco Casalino legge Il Portavoce: "Papà la picchiava"

Rocco Casalino posta la foto della mamma che sta iniziando a leggere “Il Portavoce”, ed è proprio alla pagina in cui si parla di lei e delle violenze che subiva dal marito...

"Il dolore più grande - scrive l'ex portavoce di Giuseppe Conte - è stato non subire violenze fisiche da mio padre, ma vederlo picchiare mia madre e non poterla difendere in alcun modo. Ogni anno, però, da quando è morto, riesco a gestire meglio quei brutti ricordi".

"Ho sempre sofferto - si legge ancora nell'autobiografia - un gran freddo a casa. Mio padre non accendeva il riscaldamento per risparmiare e quindi ora non mi interessano i soldi o avere una casa grande, anzi, ma la casa deve essere molto calda".

