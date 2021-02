Rocco Casalino, l'ex portavoce atteso in tv come un leader: verso la conduzione di un programma?

Arnaldo Magro 17 febbraio 2021 a

La variante inglese del virus spaventa e non solo gli esperti. Pare che pure negli studi televisivi si siano scatenate le paure più recondite(e ingiustificate)di tecnici e conduttori.

“Non si entra in studio senza essersi sottoposti quotidianamente a tampone interno” avrebbe chiesto una conduttrice Anche a Milano, pare sia divampata la paura del virus a variante inglese eppure, una famosa conduttrice di un programma mattutino, pare non si sottoponga al tampone per problemi “di salute”.

Poi arriva Rocco Casalino a presentare il suo libro a Mediaset ed il backstage del Palatino è tutto in gran fermento. Lo si aspetta come si aspetterebbe un leader politico. Lui arriva con grande disponibilità e gentilezza in realtà. Saluta tutti e si fionda in sala trucco. Non sembra l’altezzoso personaggio descritto dai giornali nei giorni scorsi. “Mi copri bene le occhiaie, ieri dalla Gruber era un disastro”. Dice di esser contento perché la promozione del libro sta andando a gonfie vele.

Poi gli addetti alla produzione lo rapiscono e lo portano in studio perché”siamo già in ritardo” Pare decisamente a suo agio in tivù, al punto che più di uno, dà per scontate le voci che circolavano nei corridoi. Un programma, magari pomeridiano, che vedrebbe l’ex portavoce del premier addirittura in conduzione. Magari “sfidando” quel Matano che su Rai1 bene sta facendo. Magari anche a Mediaset, dove l’allora giovane Rocco Casalino, muoveva i primi passi televisivi nella piscina del Grande Fratello.

