Salvini da Vespa: ma quale San Matteo, ora si risolvano i problemi degli italiani

17 febbraio 2021 a

«Io San Matteo? No, tutt’altro che santo. Ci pagano per risolvere i problemi, abbiamo provato a farlo anche all’opposizione, ma zero. Abbiamo scelto di esserci, di metterci la faccia. In questi giorni sto incontrando sindaci, governatori, imprenditori, agricoltori e ristoratori che mi chiedono non la polemica politica destra-sinistra o sovranisti-europeisti, ma la soluzione dei problemi: salute, lavoro e ritorno alla vita». Lo dice Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta, in onda stasera.

Intanto Salvini ha incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini. Lo rende noto la Lega. Al centro del colloquio lo sblocco dei cantieri, piccoli e grandi. Tra gli altri, i lavori di ampliamento dei porti per permettere all’Italia di diventare la piattaforma logistica d’Europa. Il completamento o avvio dell’Alta Velocità e del sistema ferroviario (Tav, Brescia-Padova, Palermo-Catania-Messina, Roma-Pescara, Milano-Genova). La manutenzione di ponti e viadotti.

La progettazione di opere strategiche come il Ponte sullo Stretto o la Tirreno-Brennero. L’esecuzione di opere attese da anni come la Statale 106 Jonica o la Pedemontana lombarda. «Vogliamo liberare progetti, energie, sviluppo, posti di lavoro», fa sapere il leader della Lega, Matteo Salvini.

