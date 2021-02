In tempo di Recovery Fund il buongoverno rosso in Toscana dimentica l'assessore al bilancio

16 febbraio 2021 a

Il nuovo modo di governare era un antico slogan della sinistra. Devono essersene dimenticati almeno in Toscana, dove si è votato per le regionali da oltre cinque mesi. Ebbene, a tutt’oggi il governatore eletto Giani ha omesso di nominare il responsabile dei conti regionali... Non solo. Tra gli assessori della sua giunta nessuno ha ricevuto la delega in questione. In pratica è come se la discussione sul Recovery Fund non debba riguardare la Toscana, ha notato il capogruppo di Fdi alla regione, Francesco Torselli.

“Da quando è stato eletto – denuncia Torselli – Giani si è prodigato nel creare o affidare incarichi pubblici a politici rimasti fuori da Palazzo Pegaso o esponenti delle varie correnti del Pd. Perché l’assessore al bilancio ancora non c’è? Perché quella delega doveva andare al Consigliere Bugliani, ma il Presidente, questa volta, ha sbagliato i calcoli e per accontentare tutti dovrebbe portare il numero di assessori da otto a nove”.



