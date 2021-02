Balzo in avanti del Centrodestra. Sondaggio bomba anche per la Lega

Sullo stesso argomento: Draghi punta al Quirinale ma la strada è in salita. Spunta la staffetta di governo con la Cartabia

Clamoroso balzo in avanti del Centrodestra nella nuova fase politica aperta col governo di Mario Draghi. Un sondaggio appena reso noto testimonia quanto fosse attesa l’uscita di scena dell’esecutivo di Giuseppe Conte, a conferma di una svolta ormai necessaria. Anzitutto si conferma il forte gradimento del nuovo premier, il cui consenso è al 67 per cento.

Primo sondaggio dell'era Draghi: volano Lega e Forza Italia, sale anche FdI. Pd e M5s pagano il governo Conte

Significativa anche la performance del Centrodestra come coalizione. È testato al 51,7 per cento (12 febbraio) rispetto al 48,7 del 4 febbraio e al 48,3 del 30 gennaio. Significativo evidentemente il rendimento dei partiti: in particolare la Lega balza al 25,4% . Era al 24,8% il 4 febbraio e al 24,5% il 30 gennaio.

