Primo sondaggio dell'era Draghi: volano Lega e Forza Italia, sale anche FdI. Pd e M5s pagano il governo Conte

13 febbraio 2021 a

a

a

Centrodestra su col primo sondaggio a governo Draghi appena nato. Lo ha diffuso Affaritaliani e sono numeri molto significativi.

Anzitutto premier e governo nel suo insieme. La fiducia nel nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi è pari al 70,2%, mentre l'esecutivo è al 58,9%. Il sondaggio è realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi.

Draghi al primo Cdm: sarà un governo ambientalista. Vaccini, Recovery, licenziamenti: la partenza choc

Tra i partiti balzo dello 0,7% per la Lega al 26,4%, cresce anche Fratelli d'Italia (più 0,4, al 17,1). Tonfo del Movimento 5 Stelle (-1,5 al 13,1) e calo per il Pd (-0,5 al 19,7). Sale Forza Italia (più 0,7 al 7,3). Sembra pagare dunque il posizionamento del centrodestra che, pur diviso tra chi accetta l’invito ad entrare al governo e chi no, vede crescere la propria offerta. Pd e Cinque stelle pagano in particolare il fallimento del governo Conte.

Meloni ridicolizza i "migliori". E a Draghi chiede 007 in difesa del made in Italy

I primi sei ministri in termini di fiducia sono tutti tecnici. Prima Marta Cartabia (Giustizia), seguita da Enrico Giovannini (Infrastrutture). In terza posizione Vittorio Colao (Transizione Digitale). Poi Daniele Franco (Economia), Roberto Cingolani (Transizione Ecologica) e Maria Cristina Messa (Università).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.