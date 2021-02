Walter Ricciardi insiste: i medici dicano la verità, chiudere tutto come in Nuova Zelanda

14 febbraio 2021 a

È la sua domenica. Gli italiani tremano e, in gran parte, lo bersagliano ma Walter Ricciardi insiste: vuole il lockdown totale per bloccare i contagi causati dalla nuova variante del coronavirus. A suon di tweet, il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza continua a battere sullo stesso tasto.

«Compito degli scienziati di sanità pubblica è dire la verità: ritorno alla ’normalità’ solo con lockdown brevi e mirati per avere meno di 50 casi per 100.000, testare e tracciare in modo efficace, vaccinare a tutto spiano» scrive Ricciardi, postando una vecchia copertina della rivista Time del 2017.

In un altro tweet, il consigliere di Speranza porta l'esempio della Nuova Zelanda: «Lockdown di alcuni giorni per soli 3 casi dopo aver avuto 0 casi per mesi ed essere tornati alla “normalità” questa è la strategia». scrive ancora Ricciardi, con tanto di link alla notizia.

