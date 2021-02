In lockdown metteteci Ricciardi, Toti seppellisce il super-consulente

14 febbraio 2021 a

Puntuale come la messa o il pranzo in famiglia, c'è il pistolottto di Walter Ricciardi. "Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute invoca un nuovo lockdown totale", sbotta il governatore della Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti all'ennesima uscita del docente. E "ogni domenica i cittadini e le imprese italiane si chiedono perché non sia possibile un lockdown ad personam per Ricciardi. Aiuto... Presidente Draghi..." twitta Toti.

"L’unica urgenza è che il ministro Speranza silenzi immediatamente il suo consigliere Ricciardi che contro il coronvirus ha solo una strategia, chiudere tutto senza pensare minimamente ai danni economici di un altro lockdown - si legge poi in una nota dell’esecutivo nazionale di Cambiamo! - Ci chiediamo quanto può fare il bene dell’Italia chi vede, come unica soluzione per sconfiggere il Covid, quella di paralizzare un intero Paese e la sua economia già stremata da chiusure inutili e a singhiozzo. Siamo contrari a un nuovo lockdown e non è continuando a fare questi proclami che generano sconforto tra i cittadini e le imprese che si può trovare una soluzione adeguata contro il virus.

Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, manifesta insofferenza e si appella al premier Mario Draghi. "Non ho parole. Non se ne può più di 'esperti' che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene di tutto e tutti. Confidiamo che con Draghi la situazione torni alla normalità", dice il segretario della Lega ad Affaritaliani.it.

Ma cosa ha detto Ricciardi? Per il professore di igiene all'Università Cattolica di Roma è "urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata", ha detto all'Ansa secondo quanto riporta Repubblica.it. In altre parole vuole chiudere tutto, anche le scuole, che Draghi tra l'altro ha messo tra le priorità della sua azione di governo.

