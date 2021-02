Il San Valentino di Matteo Salvini? Con Giorgetti, Garavaglia e Stefani....

13 febbraio 2021 a

Inusuale San Valentino per Matteo Salvini. Il segretario della Lega lo festeggerà con una prima riunione operativa coi ministri Lega, per i primi interventi a favore di disabili, famiglie, lavoratori e imprese”. Lo ha annunciato su twitter anche se poi si spera vorrà dedicare qualche ora anche alla sua fidanzata Francesca.

Salvini non intende perdere tempo e vuole che i ministri leghisti facciano il massimo per i delicati impegni che li attendono. Giancarlo Giorgetti avrà la responsabilità di uno dei ministeri più importanti, quello per lo sviluppo economico, decisivo per i dossier riguardanti le imprese.

Toccherà a Massimo Garavaglia creare la struttura per il ministero del turismo, che non sarà più una dependance di quello dei beni culturali e potrà direttamente impegnarsi a tutela del settore, a partire dalla lotta alla direttiva Bolkestein.

Poi, il tratto di solidarietà necessaria per milioni di uomini e donne disabili, con il ministero nuovo di zecca affidato ad Erika Stefani.

Salvini chiede risultati immediati ai suoi e controllo nel coordinamento di governo per le attività degli altri ministeri. Insomma, un impegno a tutto campo per pretendere il cambiamento reale rispetto ai fallimenti del governo Conte. Ed è evidente che saranno particolarmente sorvegliate le iniziative che assumeranno i ministri che stavano proprio nel precedente esecutivo. Lotta e governo si coniugano anche così.

