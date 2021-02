FdI "predice" chi vince il concorso nella sanità emiliana. Domani il verdetto

13 febbraio 2021 a

La sfida è interessante. Chi vincerà il concorso della Sanità emiliana? L'esponente di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami non ha dubbi, tanto da prevedere con ben due mesi in anticipo l'esito della selezione. Poteri taumaturgici o conoscenza di certe dinamiche? Si vedrà domani, giorno del verdetto. "Predire il futuro è possibile? Si, a patto che si tratti di indovinare i vincitori di un concorso pubblico per due posti da Dirigente in una importante Azienda Ospedaliera bolognese", scrive su Facebook Bignami.

"Due mesi fa è stato mandato un plico ad un notaio con indicati i nomi dei vincitori di due concorsi in una importante Azienda Ospedaliera bolognese. E cosa è successo….? Certamente hanno vinto i migliori, nessun dubbio, ma…. Domani, la rivelazione!", conclude. Ci avrò visto giusto? Si capirà domani con l'apertura della busta in diretta Facebook.

