L'Aria Che Tira, le previsioni di Alessandra Ghisleri sui partiti: "Pd allo sbando, M5S in crisi, Salvini invece è centrato"

A “L’Aria che tira”, il programma sull’attualità condotto da Myrta Merlino su LA7, venerdì 12 febbraio, Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, ha spiegato le mosse dei partiti con l’arrivo di Mario Draghi, l’ex presidente della BCE pronto a diventare Presidente del Consiglio: “Il Partito democratico sta con tutti, Salvini dovrà spiegare alla base la giravolta europeista e si ta muovendo bene in questo senso, crisi invece per il M5S”.

La sondaggista Alessandra Ghisleri ha spiegato a Myrta Merlino l’attuale scacchiere politico: “Il Partito Democratico ha rispolverato il “ma anchismio”, mentre per il M5S è un momento di crisi importante, per questo trovo interessante la mossa di Beppe Grillo sulla spinta sull’ambiente significa che guarda all’Europa dove i partiti verdi ottengono intorno al 10% dei consensi. Sta cercando di dare una nuova verginità a un movimento che si sta disfacendo. Le Lega, invece, è un tema importante perché non tutti gli elettori hanno compreso le dichiarazioni di Matteo Salvini, ci sono i duri e puri, come amano chiamarsi quelli della base, che non hanno capito, quindi Salvin dovrà costruire una buona comunicazione e mi sembra proprio che ci stia lavorando bene. Per quanto riguarda Renzi, ha un problema di riconoscimento. La gente non gli riconosce il merito dell’arrivo di Draghi, questa cosa manca ancora anche perché lui ha una modalità di porsi difficile da comprendere per la gente che ora ha altre esigenze, Renzi ha fatto un’operazione politica di livello molto alto, ma la gente non lo ha capito”.

