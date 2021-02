Governo Draghi, ecco i supertecnici di Super Mario. Chi sono Cingolani e Colao

12 febbraio 2021 a

È arrivato al Quirinale il premier incaricato Mario Draghi per il colloquio con il presidente Sergio Mattarella. Ore decisive per il governo dell'ex capo della Bce che ha sciolto la riserva e consegnato la lista dei ministri al capo dello Stato. Domani alle 12 il giuramento.

Nelle voci dell'ultim'ora sulla lista dei ministri per la Transizione ecologica si danno per certi il fisico Roberto Cingolani alla Transizione ecologica e Vittorio Colao alla Transizione digitale. Due supertecnici.

Cingolani, attuale Chief Technology & Innovation Officer di Leonardo dal settembre 2019, ha infatti un curriculum di tutto rispetto per affrontare il complesso passaggio alla società sostenibile e green che l’Europa ci chiede di essere. Conta infatti esperienze nei maggiori centri di ricerca dagli Usa al Giappone alla Germania e, prima di entrare in Leonardo, è stato Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) di Genova da lui stesso fondato nel 2005 e dove ha messo in campo azioni dagli orizzonti visionari.

Vittorio Colao, manager internazionale, fu il capo della task force di Conte che fece il rapporto più cestinato della legislatura e per una vita è stato il capo di Vodafone Europa. Cingolani oggi è a Leonardo, ma per anni è stato direttore scientifico dell'ITT di Genova. Ospite fisso alla Leopolda di Matteo Renzi i cui è amico, è stato anche il primo relatore alla seconda Sum di Ivrea fatta da Davide Casaleggio per parlare di futuro in memoria di suo padre.

Una folla di curiosi intanto ha accolto in piazza del Quirinale il premier incaricato, Mario Draghi. Sotto al palazzo della Consulta, infatti, con il passare dei minuti si è creata una piccola folla.

