Salvini e Berlusconi, la strategia per il governo: sostegno a Draghi senza veti

Un incontro per confermare la volontà di dare un contributo senza porre veti al premier incaricato. In un "lungo e cordiale colloquio" avvenuto a Villa Grande la nuova residenza romana del presidente di Forza Italia, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno parlato del nascente governo a guida Mario Draghi.

Salvini conferma: "Con Draghi siamo entrati subito in sintonia"

"I due leader si sono confrontati sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate al Presidente del Consiglio incaricato Professor Mario Draghi. Salvini e Berlusconi hanno ribadito la ferma volontà di dare un contributo, con senso di responsabilità e senza porre alcun veto, per risollevare il Paese da una gravissima crisi sanitaria, economica e sociale", si legge in una nota.

Draghi con le forze politiche incontrate ieri nel secondo giro di consultazioni ha parlato della necessità di ridurre le tasse sul lavoro, di implementare la battaglia contro l’evasione fiscale e confermato che sul processo d’integrazione nell’Unione europea non si torna indietro. Ha spinto per una riforma del fisco progressiva e chiuso la porta alla flat tax. "Se Draghi andrà a Palazzo Chigi si troverà un enorme stanzone con 50 milioni di cartelle esattoriali: la nostra proposta è ripetere la pace fiscale", ha argomentato Salvini che però non pone paletti e ha riscontrato una totale sintonia con l’ex numero uno della Bce.

Berlusconi ha espresso sostegno al governo. "Noi faremo la nostra parte con lealtà e spirito costruttivo: la gravità dell’ora impone a tutti di mettere da parte i calcoli, le tattiche, gli stessi interessi elettorali per mettere al primo posto la salvezza del Paese. Se questo avverrà, sono certo che l’Italia riuscirà ancora una volta a risollevarsi e ad andare avanti". Il Cav però ha sottolineato che non si tratta di un’operazione politica, ma "una risposta a una grave emergenza che durerà per il tempo necessario". Infatti, la "sollecitazione" è quella di "adottare scelte di grande profilo, decidendo in piena autonomia".

