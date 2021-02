La domanda supercazzola di Grillo sulla piattaforma Rousseau

10 febbraio 2021 a

Quant'è buono e bello Draghi? Praticamente è questo il quesito a cui dovranno rispondere gli iscritti grillini sulla piattaforma Rousseau. Perché se è vero che la situazione si è sbloccata, è altrettanto vero che, così com'è posta, si tratta di una domanda retorica a cui si può rispondere solo in un modo. Vediamo qual è il quesito: "Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?". Provate a rispondere no se ci riuscite.

E che dire del Super Ministero della Transizione ecologica? Si fa passare per novità qualcosa che già esiste come dipartimento. Insomma Beppe Grillo ha partorito una vera supercazzola politica. Si voterà giovedì dalle 10 alle 18 e potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi con documento certificato. E pensare che il primo endorsement al voto su Rousseau è arrivato proprio da Giuseppi: «Se fossi iscritto a Rousseau voterei sì a Draghi perché il Paese è in tali condizioni e tali urgenze che comunque è bene che ci sia un governo». Se lo dice lui...

