Ponte Giulio Rocco, sit-in di protesta a Roma dei Giovani di Forza Italia

Oggi una delegazione dei Giovani di Forza Italia con il Coordinatore Regionale Simone Leoni e il coordinatore romano Serino, con la partecipazione del coordinatore romano del partito senatore Maurizio Gasparri e l’onorevole Paolo Barelli, ha protestato al Ponte Giulio Rocco, nell’ottavo Municipio di Roma. “La chiusura del ponte, avvenuta con il terremoto del 2016, ha causato ingenti disagi sia ai commercianti che ai residenti della zona che, dal giorno alla notte, si sono ritrovati totalmente isolati e senza risposte certe ed adeguate da comune e regione. Tutt’oggi infatti a più di 4 anni dal blocco ancora non sono iniziati i lavori di ristrutturazione necessari per la riapertura e nel mentre i treni della metro continuano a passare sotto un cavalcaferrovia potenzialmente pericolante. È una vergogna, chiediamo al Sindaco Raggi e al Presidente Zingaretti di attivarsi per risolvere la questione nel minor tempo possibile” - dichiara Leoni.

