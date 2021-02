Salvini nel governo Draghi? Zingaretti: "Vedremo". La svolta della Lega fa tremare il Pd

07 febbraio 2021 a

"È una novità (la Lega che appoggia Draghi ndr) ho detto che Salvini ha dato ragione al Pd, tutti possono riconoscere che l’idea di superare i problemi distruggendo l’Europa era un’idea fallimentare. Ora si apre una fase nuova". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a in Mezz’Ora in più su Rai 3. La svolta della Lega che dopo il primo giro di consultazioni ha annunciato il sì al premier incaricato "senza veti e senza condizioni" è un duro colpo per i Dem.

"E' una nuova fase - ammette Zingaretti - che richiederà coerenza. Questi sono gli effetti di un anno e mezzo di pandemia: la violenza sanitaria, economica e sociale. La pandemia ha fatto cadere i pilastri del sovranismo. Trump è stato sconfitto, era il punto di riferimento mondiale del sovranismo. Si è dimostrato - ha detto ancora Zingaretti - che il mondo deve cooperare. Draghi ha detto che è la soluzione dei nostri problemi è nell'Europa".

Zingaretti è ottimista sul futuro del partito. «Nel 2018 eravamo la forza politica al tramonto e più marginale nel bipolarismo Lega-M5Ss, oggi siamo un punto di riferimento nella costruzione di questa operazione di governo a cui collaboriamo».

