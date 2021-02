Insulti a Giorgia Meloni, anche i dem rossi di vergogna: la solidarietà di Cirinnà e Concia

07 febbraio 2021 a

Allora c'è davvero da vergognarsi per l'articolo pubblicato contro Giorgia Meloni se anche dalle donne del Partito Democratico arrivano messaggi (social) di solidarietà. La leader di Fratelli d'Italia insultata come donna e come madre nelle colonne de La Stampa in edicola oggi, domenica 7 febbraio. "Figlia prodotta col compagno" scrive il giornalista e sul caso esplode subito la polemica mentre il giornale chiede scusa. Fratelli d'Italia si compatta attorno alla leader: "Offesa in quanto mamma" denunciano.

Tuona Matteo Salvini il leader della Lega che la definisce senza mezzi termini una "porcheria" ma si infuriano anche le donne dem. "Nessun bambino è un prodotto e nessuna donna produce figli. Pochi sono più distanti da me della leader di Fratelli d'Italia ma il sessismo non è un'arma politica e non deve avere spazio nel dibattito pubblico. Bene le scuse di Giannini. Solidarietà a Giorgia Meloni" scrive la senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà.

Nessun bambino è un "prodotto" e nessuna donna "produce" figli. Pochi sono più distanti da me della leader di FDI, ma il sessismo non è un'arma politica e non deve avere spazio nel dibattito pubblico. Bene le scuse di Giannini. Solidarietà a @GiorgiaMeloni https://t.co/4ZtYMxIiKr — Monica Cirinnà (@MonicaCirinna) February 7, 2021

Poi affonda Anna Paola Concia, l'ex deputata del Partito democratico che su Twitter cinguetta anche lei per difendere la Meloni e puntare il dito contro il quotidiano: "Cara La Stampa perché un articolo così brutto per attaccare Giorgia Meloni? Perché ricorrere al disprezzo di bassa lega, quando di ragioni politiche ce ne sarebbero molte? Ah già è funzionale al disprezzo per le donne. Capisco.una bambina “prodotta” è veramente misero".

Cara @LaStampa perché un articolo così brutto per attaccare @GiorgiaMeloni ? Perché ricorrere al disprezzo di bassa lega, quando di ragioni politiche ce ne sarebbero molte? Ah già è funzionale al disprezzo per le #donne. Capisco.una bambina “prodotta” è veramente misero. — anna paola concia (@annapaolaconcia) February 7, 2021

