Insulti a Giorgia Meloni, tuona anche Salvini: "Una porcheria, attacco indegno"

07 febbraio 2021 a

Tuona anche il leader della Lega Matteo Salvini per gli insulti a Giorgia Meloni. In un articolo uscito oggi, domenica 7 febbraio, su La Stampa il giornalista esagera e il caso esplode sul web. "Indegno l’attacco di un giornale una volta prestigioso a Giorgia Meloni, a sua figlia, al suo compagno ed alla sua vita privata. Questo non è giornalismo, questa è una porcheria" denuncia su Twitter il segretario della Lega.

Indegno l’attacco di un giornale una volta prestigioso a Giorgia Meloni, a sua figlia, al suo compagno ed alla sua vita privata. Questo non è “giornalismo”, questa è una porcheria.https://t.co/IcE3q2pvXb — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 7, 2021

"A volte lo squallore si impadronisce di certi giornalisti. La Stampa oggi dedica una pagina a Fratelli d’Italia e al no di Giorgia Meloni al governo Draghi" scrive il vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace in un articolo che poi il leader della Lega condivide sui social scagliandosi contro l'indegno attacco alla leader di Fratello d'Italia e alla sua vita provata: "Persino il direttore del quotidiano, Massimo Giannini - spiega Storace - ha dovuto scusarsi pubblicamente con la Meloni". Il direttore infatti sui social qualche ora prima aveva cinguettato le scuse: "In un pur ottimo articolo su Meloni e sul no al governo Draghi, oggi su La Stampa il nostro Alberto Mattioli usa parole inappropriate in un passaggio su sua figlia Ginevra. Ce ne scusiamo con la leader di FdI. Non è il nostro stile”.

