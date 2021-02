Colpo di scena, Berlusconi dà forfait alle consultazioni con Draghi. "Motivi precauzionali"

05 febbraio 2021 a

a

a

Voleva esserci di persona, SIlvio Berlusconi, alle consultazioni con il premier incaricato mario Draghi, a cui è legato dai tempi della nimica a capo della Bce. E così la mancata presenza al colloquio aveva messo tutti sul chi va là.

"Non capisco, il Pd va bene". Centrodestra diviso, la Meloni è l'unica a tirarsi fuori

Ma si tratta di un forfait per «motivi precauzionali legati allo stato di salute». Con una nota ufficiale del partito il Cav fa sapere che non verrà nella Capitale e di aver anticipato al telefono la posizione di Fi a ’Super Mario' Fonti azzurre poi precisano che l’ex premier «sta benissimo», ma i medici, Alberto Zangrillo in testa, gli avrebbero consigliato di restare in Provenza, dopo aver prescritto un periodo di riposo assoluto di almeno 15 giorni.

La rivoluzione di Draghi: basta con bonus, ristori e sussidi. Agli italiani servono opportunità

Nessuna ragione politica, insomma, alla base del forfait. Piuttosto, riferiscono le stesse fonti, il consiglio medico di evitare sballottamenti, come il viaggio in aereo, e stress, ancora per un pò. Secondo il programma originario, apprende l’Adnkronos, poi annullato, Berlusconi doveva fare una toccata e fuga, riposarsi qualche ora, recarsi alla Camera da Draghi e poi ripartire per la Francia. Prima di partecipare alle consultazioni, raccontano, l’ex premier avrebbe soggiornato per la prima volta nella ex Villa Zeffirelli di sua proprietà, sull’Appia antica, lontano da occhi indiscreti, diventata la nuova residenza romana del Cav dopo l’addio a palazzo Grazioli (il contratto d’affitto di via del Plebiscito è scaduto il 31 dicembre scorso). Intorno all’ora di pranzo il leader forzista avrebbe dovuto vedere i vertici azzurri, il vicepresidente del partito, Antonio Tajani, e i capigruppo di Camera e Senato, Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini, per fare il punto prima di incontrare l’ex presidente della Bce.

"Prematuro beatificarlo". Feltri mette in guardia su Draghi, governo e ammucchiate

Le prime indiscrezioni sul possibile forfait alle consultazioni sarebbero iniziate a circolare solo di primo mattino. Fino a ieri sera, raccontano, Berlusconi aveva confermato a tutti che ci sarebbe andato lui da Draghi. Io ci sarò, ci vediamo domani, avrebbe assicurato a chi ha avuto modo di sentirlo al telefono. Il giorno dopo poi il tam tam sull’annullamento della trasfera si sarebbe fatto sempre più forte. In un primo momento sembrava che il Cav avesse solo posticipato la partenza, poi invece, la scelta di rimanere a Valbonne, che ha preso tutti in contropiede e deluso gli azzurri che già pregustavano l’immagine plastica in diretta tv del ’capo' tornato in campo a riprendersi la scena e a ’rubarlà agli alleati sovranisti. Il ’ritorno' di Berlusconi per incontrare ’Super Mario', infatti, era stato accolto con entusiasmo dal partito. In particolare dall’ala moderata, sempre più insofferente per una coalizione a trazione salviniana. Ora ’l’amara sorpresà e la speranza che il leader possa tornare a Roma al più presto, magari giusto in tempo per il secondo giro di consultazioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.