Consultazioni, Flavio Briatore ridicolizza Luigi Di Maio: "Draghi col bibitaro? Come Michelangelo..."

Consultazioni con Draghi? Briatore fa a pezzi i 5 Stelle e ridicolizza Di Maio

05 febbraio 2021

a

a

Un post bomba che esplode sui social e nel giro di poche ore Flavio Briatore diventa il protagonista social della giornata. L'imprenditore entra a gamba tesa nella giornata politica delle consultazioni, elogia Mario Draghi ed umilia Luigi Di Maio e tutto il Movimento 5 Stelle su tutte. Scrive su Instagram mister Billionaire: "C’è un signore con Master al Massachusetts Institute of Technology, ex Governatore della Banca d'Italia, Consulente delle piu' importanti società del mondo, Presidente del Financial Stability Board, Professore ordinario in politica monetaria, membro del Board of Trustees di Princeton, Presidente per 8 anni della Banca Centrale Europea, che deve fare le consultazioni con il bibitaro, la Signora Pina, quello con la terza media, l'ex velina, la lavandaia, l'ex tronista, il dj, il diplomato alle scuole serali, l’odontotecnico. E' come se Michelangelo si mettesse a fare le consultazioni sulla pittura con quello che fa le strisce pedonali... Auguri a Mario Draghi".

