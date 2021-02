Addio Conte, Fico conferma: "Non ci sono le basi per una maggioranza"

02 febbraio 2021 a

Adesso è finita davvero. Al termine del colloquio al Quirinale col presidente Sergio Mattarella, Roberto Fico comunica l'esito fallimentare del suo tentativo di ricucire gli strappi della maggioranza per dare vita al Conte-ter.

"Si conclude oggi - dice Fico nel breve discorso letto dopo l'incontro - il mandato esplorativo che il presidente della Repubblica mi ha affidato. A seguito di un giro di consultazioni a partire dalle forze politiche che sostenevano il vecchio governo ho promosso l'avvio di un confronto su temi e punti programmatici tra le medesime forze politiche. Ho comunicato al presidente Mattarella l'esito del mandato. Allo stato attuale permangono distanze alla luce delle quali non ho registrato la unanime disponibilità di dare vita a una maggioranza. Ringrazio Mattarella, è stato un onore provare a dare un contributo in un momento così delicato per la vita del Paese".

